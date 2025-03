Sorrentino: "Caprile ti dà 10-15 punti in un anno. Sarà titolare in una big e forse in Nazionale"

Stefano Sorrentino, ex portiere del Chievo Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TvPlay su Elia Caprile, giocatore del Cagliari in prestito dal Napoli. Queste le sue parole: "Caprile? Era il terzo portiere del mio Chievo. Era molto forte già da giovanissimo. In un allenamento mi impressionò tantissimo. E’ veramente forte, mi è piaciuta la sua scelta di andare a Cagliari. E’ il classico portiere che ti porta 10-15 punti a stagione. Secondo me a breve sarà titolare in una BIG, nonché nel giro della Nazionale. Potrebbe anche diventare titolare della nostra Nazionale”.

