Sorrentino: “Turnover in porta? Servono gerarchie, vi dico la mia”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex portiere Stefano Sorrentino. "Il Napoli deve dimostrare di che pasta è fatto. Siamo in un punto della stagione in cui si capirà di cosa è capace il Napoli. Dalle prossime partite capiremo quali sono le sue ambizioni e fin dove può spingersi. Nelle ultime partite le squadre fanno molti più punti. Se il Napoli riuscirà a dare continuità anche in trasferta, potrebbe restare aggrappato alle prime fino a fine stagione.

Portiere? E' l'unico ruolo in cui devono esserci delle gerarchie. E' vero che stanno giocando tanto però è anche vero che il portiere deve avere delle certezze. In questo momento credo che il portiere titolare del Napoli sia Ospina. Inutile nascondersi dietro al turnover. Ospina veniva da un infortunio e appena è tornato disponibile, Gattuso non ha esitato a metterlo in campo. Meret quando ha giocato mi è sempre piaciuto. Abbiamo capito che il mister preferisce di più Ospina anche per un gioco con i piedi, visto che riparte spesso dal basso. Vediamo nelle prossime partite rimanenti cosa succederà e chi ne giocherà di più".