Sosa: “Rispetto a Pioli, Spalletti è stato bravo a fronteggiare questa problematica”

Roberto El Pampa Sosa, allenatore ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli ed Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante ’Tutti al Var’, il format su Sportitalia.

Milan fuori anche dalla Champions e che ha deluso soprattutto nel gioco quest’anno?

“Pioli, quest’anno, ha fatto fatica. Nelle competizioni che contavano come il campionato e la Champions, al di là del successo contro il Napoli, l’allenatore non ha mostrato di saper gestire al meglio le assenze. È una problematica che ha dovuto fronteggiare anche Spalletti, ma che la squadra è riuscita ad affrontare al meglio potendo contare proprio sull’identità di gioco. Fattore che, invece, in casa Milan non può dirsi una costante”.