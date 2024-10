Sostituto Lukaku? Il tattico Diddi: "A sorpresa non sarebbe Simeone..."

Il tattico Luca Diddi, allenatore Uefa A e match analyst, è intervenuto al podcast di Fabio Caressa, ha commenta la stagione del Napoli di Conte: "Con l'arrivo di McTominay il Napoli non poteva giocare ancora col 3-4-2-1 ma ha scelto un 4-3-3 molto dinamico nel senso che si evolve nel corso della gara. Parte da una costruzione due più due con Di Lorenzo che si alza, Politano viene dentro e Olivera sale con Kvara che si avvicina a Lukaku. Il belga è fondamentale, al suo posto non vedo Simeone ma McTominay come prima punta".