Spadafora e il riferimento ad ADL: "Riapertura stadi? Non apprezzo fughe in avanti di qualche presidente"

Vincenzo Spadafora, ministro per lo sport, ha parlato della riapertura degli stadi in esclusiva a Canale 21: "Vogliamo riaprirli, sarebbe paradossale il contrario, ma non apprezzo le fughe in avanti di qualche presidente. Erano gli stessi che ci dicevano di non chiudere, invece abbiamo fatto bene, durante l'emergenza sanitaria. Noi vogliamo riaprire gli stadi, ma aspettiamo 15 giorni da quando riapre la scuola per vedere che impatto ci sarà. Ci riaggiorneremo ai primi giorni di ottobre".