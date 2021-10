Spagna, Luis Enrique: "Striscia imbattibilità Italia? Prima o poi doveva arrivare un ko"

Luis Enrique, ct della Spagna, ha commentato in conferenza stampa la vittoria per 2-1 contro l'Italia e la conquista della finale di Nations League.

L'Italia non perdeva da 37 partite ed è campione d'Europa in carica. Questa vittoria verrà ricordata per tanti anni?

"No, non si può parlare in questi termini. E' una bella vittoria, abbiamo raggiunto la finale. Prima o poi doveva arrivare questa sconfitta per l'Italia, ogni striscia ha un inizio e una fine. Questo record per l'Italia è qualcosa di straordinario e noi siamo rimasti fedeli ai nostri principi di gioco, i giocatori hanno giocato benissimo".

Come giudica l'esordio di Gavi?

"Non sono sorpreso, lui è un interno che riesce a giocare tra le linee e non perde mai palla. E' il futuro della nostra nazionale, ma anche il presente".

Domani leggerà i giornali?

"No, non li leggerò. Cercherò di analizzare in modo approfondito la nostra prestazione. Ci sono punti da migliorare, ma sono molto contento per l'interpretazione del match da parte dei miei ragazzi. Mi ritengo molto fortunato nell'allenare la Spagna".

E' la gara più gratificante da quando allena la Spagna?

"No, mi dà tanta soddisfazione ma non è la partita più bella. La nostra idea era arrivare in finale ma vogliamo migliorarci di partita in partita e non credo questa faccia parte delle nostre gare migliori".

Ferran Torres ci sarà in finale?

"Non lo so, ha preso una botta, non stava bene nella ripresa e abbiamo deciso di non correre rischi. Tornando a Gavi, il livello mostrato all'esordio è stato straordinario ma anche Marcos Alonso ha fatto benissimo e poi Oyarzabal ci dà sempre tanto, è cruciale per il nostro piano di gioco. Ma anche gli altri, stasera tutti hanno mostrato di voler aiutare la squadra e questo è perfetto per un allenatore".

Cosa le è piaciuto di più di Gavi?

"L'ho visto più volte con le selezioni giovanili ma anche con la maglia del Barcellona, sapevamo avrebbe portato personalità e coraggio. E' un giocatore molto fisico, corre tanto, macina chilometri e giocava contro il suo idolo, Marco Verratti, ed esordire per lui era importante. Rappresenta il nostro futuro, ma può rappresentare anche il presente".