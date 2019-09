Spal, Semplici promette battaglia alla Juve: "Giocheremo una partita straordinaria"

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus, promettendo una grande gara ai propri tifosi: "In questi due giorni ho cercato di tenere su il morale dei ragazzi, perché queste situazioni non fanno bene. Sapevamo di affrontare momenti del genere, ma finché non ti ci trovi dentro non sai com'è. Domani giocheremo una partita straordinaria contro una delle squadre più importanti d' Europa. Sarà una prova importantissima e sono convinto che i ragazzi faranno bene e metteranno in difficoltà la Juve".