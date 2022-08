Spalletti: "A Napoli passione unica, ma se non vinci lo Scudetto non hai fatto niente o hai fallito"

L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera

L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera: "La città mi sta conquistando così, mi riporta alle mie origini. Mi piacerebbe se diventasse più brava a interpretarci: la passione per il calcio è viscerale, unica. Ma ci sono momenti e momenti e non è che se si fa un campionato ad alti livelli, rompendo anche il clima di depressione che ho trovato quando sono arrivato, poi se non vinci lo scudetto non hai fatto nulla, anzi per qualcuno hai fallito. Sono stato il primo a coltivare l’ambizione di vincere, ho alzato l’asticella nel mio spogliatoio per accrescere l’autostima dei calciatori. Siamo riusciti a fare grandi cose, con quasi mezza squadra con il contratto a scadenza. Ragazzi che ringrazio per la professionalità dimostrata fino all’ultimo minuto. Bravi veramente".