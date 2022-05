Spalletti non sottovaluta il Genoa: "Niente esperimenti, ci sarà da soffrire"

Luciano Spalletti non ha intenzione di sperimentare qualcosa in vista del prossimo anno nel match di domenica contro il Genoa.

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti non ha intenzione di sperimentare qualcosa in vista del prossimo anno nel match di domenica contro il Genoa. A dirlo è lui stesso in conferenza stampa: "Niente esperimenti, metteremo in campo la formazione che si ritiene più forte per una gara difficilissima come col Genoa che ha fatto passi in avanti evidenti col nuovo corso. Ci sarà da soffrire, vedrete, loro attuano questo sistema di cui abbiamo parlato più volte, ti sbattono addosso, hanno fisicità, frenesia in tutti i momenti, noi dovremo mettere in campo la formazione migliore".