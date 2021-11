Spalletti sceglie Mertens: "È uno che sa fare alla grande il 4-2-3-0"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha confermato, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Lazio, che l'assenza di Osimhen verrà colmata da Mertens: "Non ha tanti problemi nella confidenza con la porta, è uno di quelli che sa fare il ruolo del 4-2-3-0, cioè l'attaccante che c'è o non c'è, che vedi e poi non lo trovi, funziona così. Altri hanno caratteristiche che tocchi, ti danno riferimento. Mi sono divertito quando un attaccante con caratteristiche diverse, tipo chiedono al centrale difensivo chi ti piacerebbe marcare e loro dicono quello più visibile e grosso e piace meno marcare invece quello piccolino, poi è chiaro va costruito sulle caratteristiche, quello grosso quando pressi bene se gliela butta lui la controlla e partono tutti, sono situazioni diverse e tutte e due redditizie se le fai funzionare".