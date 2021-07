Spalletti su Demme: "Fiduciosi che sia una botta e che sente dolore per l'ematoma"

Le ultime sulle condizioni di Diego Demme, uscito anzitempo per un infortunio al ginocchio destro, arrivano da Luciano Spalletti in conferenza stampa: "L'unica nota negativa. Ci dà fastidio, ci rompe le scatole, ha preso questa botta, bisogna essere cauti e aspettare gli approfondimenti guardando per bene perché lui ha dolore, ma nutriamo fiducia che sia una botta dove sente dolore e gli comprime altro per l'ematoma che c'è".