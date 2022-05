Spalletti su Insigne: “Giocatore e uomo di valore, può andare su tutti i campi a testa alta"

Questa una delle domande a cui ha risposto Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn al termine di Torino-Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come Insigne sta vivendo le sue ultime settimane al Napoli? Questa una delle domande a cui ha risposto Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn al termine di Torino-Napoli: "Lui si è preso una responsabilità che altri non si sarebbero presi. deve vivere serenamente, la sua scelta va accettata e per noi non è facile perché perdiamo un giocatore del suo livello. E' un giocatore e un uomo di valore, può andare su tutti i campi a testa alta".