Spalletti su Lozano: "Ragazzo splendido, come per Osimhen questo è l'ambiente giusto"

Come ha ritrovato Lozano dopo l'infortunio? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che alla vigilia della sfida contro lo Spartak Mosca - gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League - ha risposto così. "E' un ragazzo splendido, innanzitutto, di una squisitezza unica. Però qui dentro tutti hanno quelle capacità lì: lui si trova benissimo, ha un po' ritardato il migliore la sua condizione in questo campionato a causa dell'incidente che gli è successo, ma ora lo vedo molto motivato e sorridente. Per come lo vedo io, un po' come Osimhen, lo vedo nell'ambiente giusto per lui".