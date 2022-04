Spalletti sull'errore di Meret: "Errore mio! Tende a buttarla, ma è il prezzo per migliorare..."

Come sta Alex Meret dopo l'errore di Empoli? E' questa una delle domande poste a Luciano Spalletti in conferenza stampa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come sta Alex Meret dopo l'errore di Empoli? E' questa una delle domande poste a Luciano Spalletti in conferenza stampa e l'allenatore di Certaldo ha risposto così: "Sta come tutti quelli che commettono un errore, è un errore non solo suo, anche mio chiedendogli di giocare palla con i piedi anche se lui punta a buttarla più via, è una questione di impostazione mentale di cosa realizzare.

Il portiere per me diventerà calciatore di movimento, se non lo è diventato già. Il portiere deve anche costruire, iniziare l'azione come i difensori, ormai tutte le squadre, e non lo dico io che sono anziano, ma anche i giovani che vengono qui a giocarla o all'estero, ti vengono addosso e fanno uomo contro uomo, non c'è possibilità di iniziarla facile dietro e c'è bisogno del portiere bravo con i piedi, gli allenatori bravi cercano tutti portieri così. Nel migliorare questa qualità c'è anche il poter sbagliare qualche palla, perdere un decimo di secondo ed è un errore come tanti, ma il primo è mio nel sforzarlo, poi anche qualcuno vicino doveva farsi vedere. Formazione? Sono due portieri forti, può giocare lui o l'altro".