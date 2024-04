Specchia: "Dendoncker? Non so come sia fatto, l’ho intravisto mezza volta”

Paolo Specchia, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Paolo Specchia, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Saranno eloquenti ed indicative le prossime due gare del Napoli che sono abbordabili, quanto meno sulla carta. Se il Napoli fosse quello del secondo tempo a Monza non avrei dubbi a dire che ci sono grandi speranza per un finale di stagione importante. Il Napoli ha tutte le possibilità di fare bene, ma non vorrei rivedere il primo tempo di Monza, perciò non sono molto positivo e la speranza è l’ultima a morire. Dendoncker? Non so come sia fatto, l’ho intravisto una mezza volta”.