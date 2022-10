Specchia: "Il Napoli è nettamente superiore alla Roma, ecco chi schiererei in attacco"

"Anguissa e Rrhamani mancheranno contro la Roma, per carità, ma il Napoli ha le risorse per fare ancora bene anche senza di loro".

Paolo Specchia, allenatore, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live': "Higuain è stato il miglior attaccante dell'era De Laurentiis senza dubbi, peccato che non ha espresso tutto il potenziale, perchè era un po' apatico, era un gaudente della vita e forse non un perfetto professionista. Di Napoli-Bologna mi è rimasta la vittoria ma anche la bellezza del calcio espresso nei primi 30', esaltante, anche migliore, per velocità di esecuzione, di quello di Sarri. Anguissa e Rrhamani mancheranno contro la Roma, per carità, ma il Napoli ha le risorse per fare ancora bene anche senza di loro. So che il Napoli proverà a valutare le condizioni di Anguissa ma io non lo rischierei per niente al mondo. Sugli infortuni non si scherza. In questo momento Meret va difeso a spada tratta, è il portiere del Napoli ma ha superato un'estate in cui era stato scaricato da tutti e invece ha reagito alla grande. Un errore ci può stare e lo commettono tutti. Sono totalmente dalla parte di Alex.

In attacco chi schiererei a Roma? Osimhen tutta la vita, perchè dà spazi e ha quella energia per far vincere la propria squadra. In questo momento il Napoli è superiore ai giallorossi nettamente, poi nel calcio le cose possono cambiare e ogni partita è a sè. Però sono molto fiducioso" .