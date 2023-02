Spezia, il vice Lorieri a Dazn: "Ottima partita, poi sfortunatamente prendi gol e le cose cambiano"

"Col mister abbiamo preparato bene la partita, mi sembra che in campo la squadra abbia seguito le indicazioni".

Fabrizio Lorieri, vice-allenatore dello Spezia in panchina con il Napoli al posto dell'indisponibile Gotti, ha così commentato a DAZN lo 0-3 interno contro gli azzurri: "Non vogliamo soffermarci sugli errori. Col mister abbiamo preparato bene la partita, mi sembra che in campo la squadra abbia seguito le indicazioni. Ho visto anche buone giocate, magari non abbiamo concretizzato molto, ma anche il Napoli nel primo tempo non ha mai impegnato Dragowski pericolosamente. Lo Spezia ha fatto un'ottima partita, poi certo, prendi gol subito a inizio secondo tempo e in maniera sfortunata, e le cose cambiano".

Come ha debuttato Shomurodov? Siete Nzola-dipendenti?

"Sappiamo cosa vuol dire per noi Nzola ma conosciamo anche il valore degli altri attaccanti, compresi Shomurodov e Krollis che hanno bisogno di tempo. Stanno accelerando, noi siamo contenti, anche di come si sono posti con la nuova situazione. Sono ulteriori tasselli per il prosieguo del campionato, ci daranno una mano e possiamo fare delle buone cose".