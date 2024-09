Stadio Maradona, cons. Simeone risponde ad ADL: "Il Comune di Napoli non è un outlet!"

Nino Simeone, consigliere e Presidente della Commissione Trasporti, Infrastrutture e Lavori Pubblici presso il Comune di Napoli, ha risposto al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che oggi ha parlato del futuro del Maradona.

"Il Comune di Napoli non è un Outlet, tantomeno siamo in una sessione di calciomercato... Non ci sono strategie che tengono. Il Presidente presenti Il progetto di ristrutturazione (project financing) dello stadio Maradona ed il Consiglio comunale lavorerà per ottemperare a tutti i suoi obblighi istituzionali conseguenti. (Come hanno fatto e stanno facendo a Bologna, Firenze, Bergamo, Milano e Roma)".