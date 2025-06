Starace svela: "Higuain non voleva andare alla Juve, Diego gli fece capire cosa voleva dire"

Nella lunga intervista rilasciata a Fanpage dallo storico magazziniere del Napoli Tommaso Starace sono emersi tanti retroscena, a partire da una delle cessioni più discusse nella storia recente dei partenopei: quella di Higuain alla Juventus: "Higuain non voleva andare alla Juventus. Ma l’offerta della Juventus non si poteva rifiutare, fu enorme. Purtroppo i contratti sono quelli che valgono e tu non ti puoi dire: "No, io non vado alla Juve". Lui sapeva cosa sarebbe accaduto. Qualche anno prima eravamo a Torino e ci fu una chiamata col mio telefono fatta da Maradona a Higuain, dinanzi a tutti i ragazzi. Diego gli disse: "Mi raccomando fai gol domani, bisogna vincere contro la Juve". E lui promise di farlo. Sapeva cosa significava, come è fatto il tifoso del Napoli".

Come inizia la sua giornata a Castel Volturno?

"Parto presto perché devo essere il primo ad arrivare per controllare che sia tutto ok, dall’abbigliamento, alla colazione. Ai ragazzi faccio sempre trovare pronto il caffè e non solo. Da chi vuole il tè a chi vuole latte e biscotti. Io devo essere sempre lì a disposizione per qualsiasi cosa. Si è perso un po' rituale degli scarpini perché cambiano spesso, troppo, e ogni tre mesi arrivano scarpe diverse. Prima invece non era così. C’era Maradona che arrivava al campo con le scarpe nuove e mi chiedeva di mettere delle strisce di plastica sui tacchetti per farlo stare bene con il piede".

Con Mertens ha instaurato un feeling speciale.

"È sempre stato un ragazzo molto umile e senza "cazzimma". Benitez l’ha portato a Napoli che era ancora un ragazzo e non conosceva il calcio italiano, eppure in panchina era sempre lì che cercava di capire come giocare. Con Sarri poi ha fatto ciò che ha fatto. Per me lui è diverso da tutti; quelli del suo paese hanno un carattere diverso, un modo di fare che non è simile a nessuno, non sono gelosi di nulla. Il balletto con lui? Eravamo a Castel Volturno, dopo una partita amichevole che abbiamo giocato. È stata una cosa bellissima e non organizzata, nata sul momento. Nella vita bisogna essere espansivi, felici. Quel periodo fu meraviglioso perché vivevamo momenti di gioia dopo le vittorie che arrivavano. Chiudemmo a 91 punti punti e con uno Scudetto perso un po' così, in maniera strana, rocambolesca".