Stendardo: "Ho sentito Inzaghi, ecco cosa mi ha detto sul giocare ogni tre giorni"

Guglielmo Stendardo, allenatore del Valmontone, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il calendario dell’Inter è più impegnativo di quello del Napoli. Inter e Napoli, nell’ultima partita, son due squadre forti che stavano per chiudere la partita nel primo tempo. Poi sono calate entrambe nel secondo tempo ed hanno rischiato contro squadre che sulla carta sono meno accreditate. Stamattina ho sentito Simone Inzaghi e mi ha detto che giocando ogni tre giorni è difficile preparare in maniera dettagliata ogni partita. Penso che vincere aiuti a vincere e giocare di più ti dà maggiore condizione.

L’Inter, se continua a fare ciò che ha fatto in Germania, diventa una squadra forte in ogni reparto. Peccato che il Napoli abbia lasciato qualche punto per strada, ma sognare non costa nulla, bisogna ancora crederci e deve approfittarne nel caso l’Inter facesse un passo falso. Juan Jesus? S’è fatto trovare pronto all’occorrenza, ha avuto diverse possibilità di giocare titolare e non ha fatto rimpiangere Buongiorno”.