Stramaccioni avverte il Napoli: "Occhio a Bonny e Pellegrino. Chivu sa leggere e cambiare"

Andrea Stramaccioni elogia Chivu, allenatore del Parma, prossimo avversario del Napoli al Tardini domenica sera. "È intelligente calcisticamente, capisce in quali zone la sua squadra sta soffrendo e ha il coraggio di modificare in corsa ciò che non gli piace. Legge le partite", dice a La Gazzetta dello Sport.

"Grazie a Bonny e Pellegrino, è capace di rialzare velocemente il baricentro e tenere palla avviando transizioni pericolose. È una bella coppia: con Pellegrino accanto, Bonny è più libero mentalmente di svariare, e se comincia a muoversi dà fastidio soprattutto a difese che difendono lontano dalla porta. Altra carta che Chivu può giocare per mettere in difficoltà il Napoli sono i veloci cambi di lato ad innescare i quinti. Anche se davanti ci sarà la miglior difesa del campionato che si gioca il titolo... Coefficiente di difficoltà massimo".