Stramaccioni: "Col 3-5-2 il Napoli non copre bene le distanze. 4-3-3? Raspadori può fare l'ala"

Andrea Stramaccioni, allenatore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “La partita del Napoli a Como è stata sorprendente, la squadra di Conte nel primo tempo ha dominato. Nei primi 45 minuti la sensazione è stata quella che si giocasse ad una porta anche se non ci sono state grandissime occasioni gol, nella ripresa poi tutto diverso, la mossa di togliere Lukaku credo fosse dettata dall’esigenza di attaccare lo spazio. Conte a fine partita era scoraggiato e non arrabbiato.

Il Napoli prima faceva un gol ed era difficile farglielo, adesso invece subisce troppo. Il Napoli nelle partite in cui ha giocato con il 3-5-2 non è riuscito a controllare la partita come gioco e come distanze sul campo. Tornerà al 4-3-3? Non so se lo farà con l’Inter. Okafor è un mese che è arrivato, Raspadori ha fatto l’esterno con Spalletti. Davvero non lo so come si comporterà Conte, magari si metterà a specchio con l’Inter e continuerà con il 3-5-2”.