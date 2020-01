Taglialatela ribadisce: "Ospina non va a terra da solo, Immobile fa fallo!"

Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, ha voluto difendere Ospina prima sui social network e ora lo fa anche ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Per me quando succede una cosa del genere non è mai papera del portiere. Ospina poteva liberarsi del pallone un attimo prima, ma gli allenatori vogliono che si giochi così. Se un avversario mi viene addosso, l'arbitro deve fischiare l'ostruzione. Immobile ha fatto ostruzione. Mi dispiace che Orsato non sia andato a ricontrollare al monitor. Ospina va a terra perché è stato spinto, non da solo. Il Napoli meritava di vincere, ma ci sono molte problematiche. Io ho passato di peggio. Gattuso sta facendo un ottimo lavoro, poi le altre sono tutte stupidaggini".