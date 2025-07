Taibi: "Meret è il più forte di tutti! Ma l'acquisto di Milinkovic è giusto per un motivo"

vedi letture

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “In Ritiro con Te Ag4in”, è intervenuto l’ex portiere Massimo Taibi. Di seguito le sue parole: "Milinkovic-Savic al Napoli? Non avrei messo in competizione due portieri come Milinkovic-Savic e Meret, ma per via delle tante competizioni calcistiche, avere due portieri è fondamentale per il Napoli. Meret è un portiere di alto livello, ne ha passate di tutti i colori e ne è uscito sempre con l’atteggiamento giusto. Per me il portiere italiano è il più forte di tutti. La competizione per il ruolo di portiere del Napoli sarà più un problema per Milinkovic-Savic.

Milinkovic-Savic è un buon portiere affidabile, ma non è Gigio Donnarumma. Forse, la durata del contratto del serbo rappresenta la volontà del Napoli di puntare su di lui per il futuro, ma preferisco Meret. Non è una concorrenza sbilanciata, è una concorrenza sana quello tra Meret e Milinkovic-Savic. Meret e Milinkovic-Savic sono due portieri diversi. Il serbo è molto bravo con i piedi ed è possente a livello fisico e strutturale e molto bravo su entrambi i pali. Meret è più riflessivo ed esplosivo su entrambi i pali, ma meno bravo delle serbo nelle uscite. Io preferisco Meret a livello tecnico, ma sono gusti. In generale sono due ottimi portieri.

Milinkovic-Savic ha fatto benissimo al Torino quest’anno. Forse, è stato il miglior portiere della Serie A insieme a Meret l’anno scorso. Il serbo è stato messo in discussione negli anni passati al Torino, ma quest’anno ha fatto benissimo. Milinkovic-Savic pagava anche colpe non sue perché è stato contestato più volte ed è stato bravissimo a sovvertire questa tendenza con parate importanti e prestazioni positive".