Tardelli consiglia: "Napoli piazza perfetta per Icardi! Wanda ha commesso un solo errore"

Marco Tardelli, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato al Corriere dello Sport consigliando ad Icardi di trasferirsi al Napoli: "Icardi? Mi piacerebbe vederlo al Napoli. Credo farebbe molto bene, ma è una mia sensazione. Ha la qualità per far bene ovunque, ma a Napoli credo possa ritrovarsi e diventare determinante come nei giorni migliori. E Wanda non è una zavorra, lei fa il suo mestiere di agente di un calciatore. L'errore è stato quello di andare in tv a parlare dei compagni di Icardi".