Taveri: “Il Napoli e la Fiorentina sono le eterne incompiute”

Il giornalista sportivo Mino Taveri è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com, durante il Trofeo Padel Artisti a Forte dei Marmi, riguardo vari temi, tra cui il bilancio della stagione di Fiorentina e Napoli. Queste le sue parole: "Le definirei entrambe le eterne incompiute (ride, ndr). La Fiorentina però non ha fatto una brutta stagione, a Firenze lavorano bene. Ho avuto occasione di vederla giocare in Coppa Italia mentre ero a Mediaset ed ho parlato anche con la dirigenza. Hanno un ottimo allenatore che a me piace moltissimo, per certi versi la Fiorentina lavora anche meglio del Napoli".