Terremoto Juve, Marani: "Ciclo di Agnelli finito col dramma, vedo un’analogia col 2006”

Matteo Marani, sulle frequenze di Sky Sport, fotografa la situazione in casa bianconera

TuttoNapoli.net

Matteo Marani, sulle frequenze di Sky Sport, fotografa la situazione in casa bianconera: "C'è stata una distanza evidente tra Elkann e Agnelli sulla linea difensiva da tenere: quella di Agnelli prevedeva il muro contro muro e infatti ha sottolineato come non tutti fossero compatti, mentre qualcun altro ha consigliato Elkann di usare maggiore prudenza. Situazione brutta, anche drammatica: il ciclo pieno di vittorie di Agnelli si conclude in modo drammatico e in questo vedo una analogia col 2006.