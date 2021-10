Tiribocchi esalta Osimhen: "Fisico incredibile, lo chiamerei 'schizzato'!"

Simone Tiribocchi, ex attaccante e commentatore tecnico Dazn, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen è incredibile dal punto di vista fisico. E' imprevedibile, lo chiamerei scherzosamente 'lo schizzato'. Il gol contro il Torino è incredibile, prende forza nelle gambe in due passi e poi stacca. Con quella forza lì può fare qualsiasi cosa. Il difensore non si aspettava che Osimhen potesse saltargli sopra, ma lui è stato bravo a leggere la situazione prima".