Tiribocchii a Dazn: “Oggi un segnale importante, Napoli devastante con le ripartenze"

Simone Tiribocchi, ex giocatore e attuale opinionista, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita di Napoli-Fiorentina: "Il Napoli è la terza squadra che ha maggior possesso palla in Serie A, tiene tanto palla e in quei casi rallenti e permetti agli altri di chiudersi. Oggi ha giocato in maniera diversa, si è abbassata, ha difeso ed è ripartita alla grande con velocità. Tre, quattro gol sono venuti in contropiede e questo è un segnale perché anche se in casa puoi soffrire puoi attaccare e fare male con le ripartenze”.