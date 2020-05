TN - Il rammarico di Santacroce: “Chissà dove sarei potuto arrivare senza infortuni"

L'ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce è intervenuto ai microfoni di Tuttonapoli (clicca qui per l'intervista integrale) soffermandosi sulla propria carriera falcidiata dagli infortuni: "Stava andando tutto molto bene, ebbi pure la convocazione in Nazionale, poi mi sono rotto due volte consecutivamente le ginocchia. Ho passato 4-5 anni d’inferno. Il rammarico più grande è l’idea di chissà dove potevo arrivare: stavo in un momento ottimo, diverse società blasonate mi erano venute a vedere, dispiace di non aver potuto vedere dove fossi arrivato senza infortuni. Della mia carriera sono arrivato al massimo, sono arrivato ad allenarmi con grandi campioni realizzando il sogno di ogni bambino che comincia a giocare a pallone, posso solo essere felice di ciò che ho fatto”.