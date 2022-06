Toronto, l'allenatore Bradley: "Insigne è un vero leader, sarà il nostro fulcro"

"Ha tanta abilità e personalità, oltre ad essere un ottimo finalizzatore".

Bob Bradley, tecnico del Toronto, ha parlato al Toronto Sun di Lorenzo Insigne dopo la presentazione dell'ex capitano del Napoli: "Lorenzo è un calciatore dinamico e rapido, ha una splendida visione di gioco; quando ha la palla tra i piedi, in quel momento nasce il gioco della squadra. Ha tanta abilità e personalità, oltre ad essere un ottimo finalizzatore. Durante il corso dell'anno, abbiamo studiato tanto per creare nuove idee calcistiche; sarà il fulcro intorno al quale ruoterà tutto e ciò sarà rilevante per la nostra crescita.

È un vero leader: dopo l'ultima vittoria, Insigne, infatti, è sceso negli spogliatoi sabato sera, ha avuto un ottimo approccio con il resto della squadra".