Tosto: "Napoli piazza difficile ma esaltante! Rinunciai alla Serie A per l'azzurro..."

Vittorio Tosto, ex giocatore di Napoli ed Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Napoli è una piazza difficile, ma esaltante e bella. Chi vuole giocare a calcio deve farlo anche a Napoli. Quand'ero piccolo e il Napoli vinceva gli scudetti c'era festa anche in Calabria, da dove venivo. Io ho rinunciato al Bologna in Serie A per andare a giocare a Napoli in Serie B. In azzurro io personalmente mi esaltavo ed è per questo che ho preferito la piazza di Napoli alla piazza di Bologna".