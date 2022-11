Totti non ha dubbi: "Se il Napoli continua così possibilità di Scudetto minime per le altre"

Francesco Totti, ambasciatore della Lega Serie A al Globe Soccer, ha parlato a Sky Sport

Francesco Totti, ambasciatore della Lega Serie A al Globe Soccer, ha parlato a Sky Sport: "Questo è un ruolo affascinante e importante, diverso da quello che ho sempre avuto. Penso sia gratificante, cerchiamo di fare un grande lavoro".

Cosa vi siete detti con Rui Costa, Capello ed Emery? "Trovare questi personaggi è sempre un piacere, sono stati avversari in campo e scambiare due chiacchiere è un piacere. Con Capello è stata una cosa strana, ieri sera l'ho sognato, per la prima volta, e mi aveva chiesto se me la sentivo di giocare, ma non ce la faccio più (ride ndr)".

Quanto male fa non vedere l'Italia ancora una volta fuori dal Mondiale? "Il Mondiale senza Italia è come andare a Roma senza vedere il Colosseo. Parliamo di una grande Nazionale, per noi italiani è una cosa negativa ma sono cose che nel calcio capitano, sarà sempre un Mondiale, lo guarderemo con interesse".