Totti: "Rapporto con Spalletti sempre stato splendido. Conte? Proverà a vincere lo scudetto”

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex attaccante Francesco Totti ha parlato delle sue sensazioni in vista degli Europei, ma non soltanto (ha anche dato qualche sua impressione sulle nuove forze che si stanno formando in Serie A), nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Sport Mediaset.

Totti comincia dalla Nazionale e dal rapporto ormai ricucito tra lui e Spalletti, dopo le turbolenze nate nel momento del ritiro da calciatore della Roma: "Il rapporto è sempre stato splendido, c'è stato solo un momento di appannamento che ci siamo messi alle spalle da persone adulte".

L'Italia non ha convinto in amichevole contro la Turchia: "Queste partite contano fino a un certo punto. Quando inizierà l'avventura all'Europeo la Nazionale farà vedere il proprio valore".

Inevitabile per lui soffermarsi anche sulla Roma dell'amico ed ex compagno di squadra De Rossi: "Daniele è l'uomo giusto per la Roma e lo sta dimostrando facendo un buon percorso. Speriamo possa avere un buon inizio di stagione e che la società lo sostenga".

Tra gli avversari della Roma ci sarà il nuovo Napoli di Antonio Conte: "Vedremo che squadra gli costruirà De Laurentiis. Sappiamo tutti com'è il mister e che rosa vorrà costruire. Vorrà sicuramente partire col piede giusto per provare a riportare lo scudetto a Napoli".