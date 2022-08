Trabzonspor, l'allenatore Avci: "Mertens non è economicamente accessibile per noi"

Alcune voci provenienti dalla Turchia raccontano che Marek Hamsik sta provando a portare nel suo Trabzonspor Dries Mertens

Alcune voci provenienti dalla Turchia raccontano che Marek Hamsik sta provando a portare nel suo Trabzonspor Dries Mertens, suo compagno per tanto tempo al Napoli. Abdullah Avci, allenatore del sodalizio turco, ha commentato questi rumors: "Mertens è un giocatore molto importante, ma non pare un profilo accessibile per il club dal punto di vista economico", le sue parole riportate da Sporx.