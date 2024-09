Trevisani: "Juve si è divorata il vantaggio di non giocare le coppe, il Napoli non lo farà"

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, è intervenuto per parlare del Napoli nel corso della trasmissione 'Pressing': “Il Napoli ha fatto una gara eccezionale nel punteggio, meno per quanto visto e Meret è stato il migliore. Il Napoli lotterà fino alla fine, ha le caratteristiche del suo allenatore, poi non so se avrà la forza per fare i punti Scudetto, ma non fa le coppe, ha il vantaggio che aveva la Juventus l’anno scorso e che il Napoli a differenza dei bianconeri non si divorerà.

Vedete Monza-Inter, non fare le coppe è un vantaggio notevole. Il Napoli non si fermerà a 75 punti, ma può andare oltre gli 80. Poi è chiaro che per avere un campionato l’Inter deve calare i suoi 94 punti”.