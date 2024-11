Trevisani risponde a Conte: “Ma quale dietrologia! C’era prima del VAR, non adesso”

Il giornalista Mediaset, Riccardo Trevisani, nel corso di 'Fontana di Trevi' su Cronache di Spogliatoio, ha commentato lo sfogo di Antonio Conte post Inter-Napoli

Il giornalista Mediaset, Riccardo Trevisani, nel corso di 'Fontana di Trevi' su Cronache di Spogliatoio, ha commentato lo sfogo di Antonio Conte post Inter-Napoli: “Mariani ha fatto una partita eccezionale per 95 minuti e fa una cazzata perché fa una valutazione sbagliata sul contatto Anguissa-Dumfries perché dalla sua posizione poteva sembrare rigorissimo e non rigorino. Purtroppo per colpa del protocollo non si può togliere il rigore, resta un rigorino e per questo il Var non può intervenire.

Mariani ha fatto un errore, non si poteva correggere perché il protocollo è così. Il var dovrebbe essere usato 5 volte complessivamente in 10 partite, come accade in Champions League, che interviene per cose chiare e geografiche, altrimenti diventa la moviola in campo e lì poi a quel punto si va alla dietrologia di cui parla Conte. Ma quale dietrologia, col Var? Abbiamo giocato un calcio senza Var in cui la dietrologia imperava, lì c’era la dietrologia, non adesso col Var”.