Tributo a Maradona per Napoli-Barça, Ass. Ferrante: “Al 10° minuto ci sarà il coro per Diego"

Emanuela Ferrante, assessore allo Sport del Comune di Napoli, è intervenuta nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Stiamo lavorando ad un iniziativa per tributare i giusti onori a Diego Armando Maradona durante la partita con il Barcellona. Del resto queste due sono le squadre in cui ha militato e dobbiamo ringraziare il Barcellona se poi Diego è venuto da noi. Ci piacerebbe dedicare il decimo minuto di questa partita a Maradona con un coro solo per lui. Ci aspettiamo una bella cornice di pubblico per la partita di Europa League.

Ci sono state fatte diverse proposte per organizzare dei tour di Napoli per conciliare la bellezza della nostra città e il culto di Diego tra murales e racconti. Vorremmo che tutti sapessero quanto sia profondo il segno che Maradona ha lasciato su questa città.

Sono troppo tifosa per non dire che quelli di ieri sono 2 punti persi. Speravo potessimo approfittare della sconfitta dell’Inter. Mi aspettavo di più. Mi dispiace constatare che ogni volta che c’è l’occasione della svolta la squadra non risponde come dovrebbe.

Con il Barcellona dobbiamo vincere e basta. Non credo che saremo in grado di aprire prima lo stadio. Sicuramente parliamo costantemente di mobilità, soprattutto per andare incontro alle esigenze di tutti i cittadini e dei tifosi avversari. Senza dubbio la situazione attuale non soddisfa nessuno. Sono previste delle implementazioni nelle corse dei mezzi.”