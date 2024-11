Trombetti: "A gennaio rinforzo in difesa. Attaccante? Conte confida nel recupero di Lukaku"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto il prof. Guido Trombetti con il suo editoriale: "Il Napoli ha bisogno di un rinforzo in difesa, c'è troppa distanza tra titolari e sotituti. Non si parla ancora di un nome preciso, ma serve qualcuno in grado di sostituire eventualmene un titolare.

Per l'attacco, Conte confida nel recupero pieno di Lukaku e non credo si voglia investire su un secondo attaccante. Raspadori ha grande talento, ma lo ritengo inadatto. Simeone non lo considero un grande attaccante, ma è il suo mestiere e sa comportarsi bene in quella posizione. Se Kvara non rinnova, a giugno andrà via e credo che la società debba impegnarsi, eventualmente, per trovare un degno campione in tempi brevi".