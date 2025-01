Trombetti: non ci sta: "Kvara gestito come un pupazzo da una batteria di mercanti”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Guido Trombetti: “Il Napoli ha dominato contro il Verona, in particolare nel secondo tempo. I tiri sono venuti in particolare dai centrocampisti e dai difensori. Questo dimostra che la squadra il gioco ce l’ha, ed è largamente in condizioni di mettere sotto gli avversari.

Il Napoli è stato un bel vedere e farei fatica a classificare chi è stato il migliore. Neres a differenza di Kvara ha un solo piede. Ha portato un enorme dose di brillantezza e fantasia, ma non me la sento di aderire a quella corrente che prova a buttare giù il georgiano dicendo che Neres è più forte. La crisi tra Kvara e il Napoli parte da lontano, sicuramente da prima di Firenze. La verità non la sa ancora nessuno, ma è ovvio che il PSG lo vuole. L’ingaggio promesse cambierebbe la vita del giocatore. Si capisce che il giocatore è gestito da una batteria di mercanti ed è gestito come un pupazzo. È un ragazzo che non è in grado di gestire l’impresa che egli stesso rappresenta”.