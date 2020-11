Udinese, De Paul: "Gioco a calcio per Diego, lo penserò ogni volta che indosserò il 10"

Il capitano dell'Udinese, Rodrigo De Paul, ha ricordato Diego Armando Maradona nel post gara della sfida persa contro la Fiorentina in Coppa Italia, ai microfoni dei canali ufficiali del club bianconero: "Sono molto sorpreso e molto triste per questa notizia. Noi argentini siamo cresciuti con il mito di Diego ed è il motivo per cui ho voluto fare il calciatore, spero che ora possa solo riposare in pace. Il numero 10 è quello che l'ha reso grande e quando indosserò questa maglia penserò sempre a lui".