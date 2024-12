Udinese, l'ex prep. atletico: "Bijol? E' già pronto per un top club"

Eugenio Albarella, preparatore atletico, ex Udinese, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli dovrà scendere in campo con la giusta attenzione, l’Udinese è una squadra ben messa in campo e di livello. Bijol? E’ un atleta pronto per qualsiasi top club europeo. Ha una grande capacità di lettura degli sviluppi e delle situazioni di gioco, è un atleta che giustamente viene attenzionato da squadre di livello come il Napoli.

Chi ha la possibilità di avere a disposizione la cosiddetta settimana tipo può preparare al meglio le partite successive. Il Napoli, negli ultimi anni, ha sempre avuto una rosa abituata a giocare ogni tre giorni e il fatto che quest’anno non lo debba fare può essere un’arma a doppio taglio. Tempi di recupero di Kvaratskhelia? Bisogna fermarsi alla diagnosi ufficiale del Napoli, non ho modo di vedere la reazione al lavoro dell’atleta. Le due o tre settimane ci vogliono, poi dipende dalla risposta dell’atleta, sarà un work in progress”.