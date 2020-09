Ulivieri sbotta: "Troppe cazzate su Pirlo, ha fatto tutti i corsi rispettando le regole! Su Osimhen..."

Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Al di là di qualche posizione coglionesca che leggo su Pirlo e sulla scuola allenatori italiana, credo che contino i numeri e i fatti. Su Pirlo ho letto un sacco di cazzate: ha fatto tutti i corsi necessari rispettando le regole. Sono soddisfatto dei nostri allenatori, il cui lavoro è sempre importante, sia in Italia che all'estero. Il nostro campionato ha dei problemi, le nostre società hanno delle difficoltà negli investimenti. Osimhen? Mi piace che il Napoli ci abbia investito. Le nostre società sono costrette a fare anche delle scommesse perché non possono permettersi sempre il top".