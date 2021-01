Ulivieri su Gattuso: "Rino è un uomo forte e reggerà alle pressioni"

Nel corso di 'Radio Goal', Renzo Ulivieri, presidente Aiac, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "L'altalenza dei risultati del Napoli credo che sia un discorso anche fisico, succede anche alle altre squadre. E’ un campionato dove si gioca ogni due o tre giorni ed è chiaro che le squadre accusano una certa stanchezza.

Con lo Spezia il Napoli giocherà col 4-3-3? Domani può darsi che Gattuso cambierà il vertice del centrocampo, è un concetto di flessibilità. Ad esempio il Sassuolo è venuto a Napoli ed ha vinto facendo una difesa a tre che non aveva mai fatto, oggi gli allenatori sanno fare questi cambiamenti strategici, mentre noi allenatori di una volta eravamo molto restii.

Come fa a lavorare con la pressione Gattuso? Il nostro mestiere è anche questo, chi non può reggere a certe pressioni non può fare l’allenatore. Rino è un uomo forte e reggerà anche a questo”.