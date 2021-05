"Vai al Napoli, non al Milan!", il retroscena di Lodi su Zielinski ai tempi dell'Udinese

Francesco Lodi, ex centrocampista e compagno di squadra di Piotr Zielinski all'Udinese, ha rivelato un interessante retroscena a Radio Kiss Kiss Napoli: "Zielinski doveva scegliere tra Napoli e Milan. Io lo vedevo agli allenamenti e mi disse che aveva queste due possibilità. Gli dissi di andare a Napoli perché sarebbe stato amato tantissimo dai tifosi e così è stato. Gli ho consigliato Napoli, la squadra della mia città e quella per cui faccio il tifo, non potevo fare altrimenti".