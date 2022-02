Valdifiori: “Lobotka in fiducia grazie a Spalletti. La sua assenza contro il Barça si farà sentire”

Mirko Valdifiori, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Lobotka anche il primo anno ha dimostrato di essere un giocatore importante. L’altra sera ha fatto una partita straordinaria e si vede che è in fiducia grazie a Spalletti. Sarà un’assenza importante la sua. Non so chi sostituirà Lobotka, penso che Spalletti valuterà in base a chi sta meglio. Sicuramente sarà difficile perchè lui è bravissimo a verticalizzare. In una squadra come il Napoli chiunque giocherà farà bene. Con il Barcellona sarà una partita insidiosa.

Il Napoli deve continuare a credere allo scudetto. Anche l’altra sera gli azzurri hanno dimostrato di essere una grande squadra, hanno recuperato tanti giocatori importanti. Basti pensare al Milan che sembrava in difficoltà e in 2 settimane si è preso la testa della classifica. Napoli può tutto, anche imporre il proprio gioco contro il Barcellona.”