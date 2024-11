Valdifiori: “Quando Conte mi allenava in nazionale non avevo paura dell’avversario”

Mirko Valdifiori, ex centrocampista anche del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lobotka è sempre posizionato bene, sembra che la palla vada sempre dalla sua parte, ma è lui a mettersi nella giusta posizione. poi va sempre a raddoppiare su Buongiorno o Rrahmani, poi ha una velocità di pensiero incredibile.

Va in campo con sicurezza, sa sempre cosa fare e fa sempre la giocata giusta. Quando avevo Conte in nazionale andavo in campo con le certezze che mi aveva messo a disposizione per affrontare gare difficili. Poi con Conte entri in campo senza paura dell’avversario, carica la partita e ogni volta che vai in campo daresti l’anima. Conte tira il meglio da qualsiasi calciatore, il gruppo è la cosa in cui crede più di tutto”.