Valencia, Gattuso frena su Arthur: "Non possiamo permetterci calciatori con ingaggi importanti"

Gennaro Gattuso, intervenuto dopo la vittoria in amichevole contro l'Atalanta, ha parlato del possibile arrivo di Arthur al Valencia: "In questo momento non possiamo permetterci di acquistare calciatori con ingaggi importanti. Non abbiamo la disponibilità economica per farlo".