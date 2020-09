Van Gaal: "Per Koeman non sarà facile col problema Messi. Fui vicino al Milan"

A margine del premio Menarini a Firenze, Louis van Gaal, storico tecnico di Ajax, Barcellona e Olanda, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Su Koeman al Barcellona: "Penso che sia un buon tecnico, ex allenatore del Barcellona e questo gli dà maggior credito. Non sarà facile perché col problema Messi non si può mai sapere".

C'è stata la possibilità di allenare in Italia?

"All'inizio della mia carriera, prima di andare al Barcellona".

Quale squadra italiana l'ha cercata?

"Il Milan".