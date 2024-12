Varriale: “Scudetto? Inter e Atalanta favorite, ma due fattori tengono il Napoli in corsa”

vedi letture

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Enrico Varriale ha parlato della lotta scuretto: “Penso che le prime tre in classifica se la giocheranno fino alla fine. Inter e Atalanta sono sicuramente le squadre favorite per lo scudetto, perché sono al culmine di percorsi con in loro allenatori e leader. Inzaghi ha anche in più l’organico migliore del campionato ed ha una continuità di lavoro rispetto a Conte. Non parliamo poi di Gasperini, che ha costruito la realtà e non più favola Atalanta nel corso di un decennio.

Quindi partono avvantaggiati, ma due discorsi tengono il Napoli in corsa. Il primo è il fattore Conte, che resta un allenatore che in Italia arriva primo o secondo. L’altro è rappresentato dal fatto che il Napoli, non giocando le coppe, se rimanesse attaccato alle due rivali a marzo e aprile potrebbe avere un vantaggio. Solitamente i campionati, quelli equilibrati, si decidono a fine marzo e inizio aprile e se Inter e Atalanta fossero in quel periodo ancora in corsa nelle coppe avrebbero tante energie in meno rispetto al Napoli. Guardando però con razionalità Inter e Atalanta hanno qualcosa in più rispetto al Napoli, che sta bruciando le tappe in quel processo di crescita che Conte ha promesso al suo insediamento e sta rispettando perfettamente”.